Сорвал овации. Мудрик поразил игроков Челси, забив гол-красавец — видео 25 апреля, 12:29 Пока что Мудрик забивает только на тренировке (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик продемонстрировал свое мастерство на тренировке.

Мудрик после навеса отправил мяч в сетку ударом ножницам. Красивый гол оценили одноклубники украинца, которые начали ему аплодировать.

Мудрик стал игроком Челси зимой этого года, перейдя из Шахтера за 100 млн евро.

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Пока украинец не забронировал себе место в основном составе и еще не забил за «синих» ни одного гола в официальных матчах.

Сообщалось, что Михаил Мудрик занял предпоследнее место в рейтинге трансферов Челси в этом сезоне по версии Goal.com.

