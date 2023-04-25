Сорвал овации. Мудрик поразил игроков Челси, забив гол-красавец — видео
Пока что Мудрик забивает только на тренировке (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик продемонстрировал свое мастерство на тренировке.
Мудрик после навеса отправил мяч в сетку ударом ножницам. Красивый гол оценили одноклубники украинца, которые начали ему аплодировать.
Мудрик стал игроком Челси зимой этого года, перейдя из Шахтера за 100 млн евро.
Пока украинец не забронировал себе место в основном составе и еще не забил за «синих» ни одного гола в официальных матчах.
Сообщалось, что Михаил Мудрик занял предпоследнее место в рейтинге трансферов Челси в этом сезоне по версии Goal.com.