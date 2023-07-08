Мудрик «отпраздновал» в McDonald’s выступление молодежной сборной Украины на Евро-2023 — видео
Визит Мудрика в Макдональдс вызвал удивление у местных жителей (Фото:Скриншот видео)
Украинского футболиста заметили в Макдональдсе после поражения молодежной сборной Украины от Испании в полуфинале Евро-2023.
Об этом сообщает Daily Star
Один из посетителей снял на видео, как Мудрик делает заказ в заведении быстрого питания в Бухаресте, что вызвало удивление у местных жителей.
Звезда украинского футбола сделал заказ на аппарате самообслуживания. Чем именно решил полакомиться игрок осталось за кадром.
Ранее Мудрик остроумно прокомментировал победу Украины над Францией в четвертьфинале молодежного Евро.