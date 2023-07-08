Мудрик «отпраздновал» в McDonald’s выступление молодежной сборной Украины на Евро-2023 — видео 8 июля, 10:48 Визит Мудрика в Макдональдс вызвал удивление у местных жителей (Фото:Скриншот видео)

Украинского футболиста заметили в Макдональдсе после поражения молодежной сборной Украины от Испании в полуфинале Евро-2023.

Об этом сообщает Daily Star



Один из посетителей снял на видео, как Мудрик делает заказ в заведении быстрого питания в Бухаресте, что вызвало удивление у местных жителей.

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Звезда украинского футбола сделал заказ на аппарате самообслуживания. Чем именно решил полакомиться игрок осталось за кадром.

Ранее Мудрик остроумно прокомментировал победу Украины над Францией в четвертьфинале молодежного Евро.