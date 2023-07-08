Мудрик «отпраздновал» в McDonald’s выступление молодежной сборной Украины на Евро-2023 — видео

8 июля, 10:48
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Визит Мудрика в Макдональдс вызвал удивление у местных жителей (Фото:Скриншот видео)

Визит Мудрика в Макдональдс вызвал удивление у местных жителей (Фото:Скриншот видео)

Украинского футболиста заметили в Макдональдсе после поражения молодежной сборной Украины от Испании в полуфинале Евро-2023.

Об этом сообщает Daily Star

Один из посетителей снял на видео, как Мудрик делает заказ в заведении быстрого питания в Бухаресте, что вызвало удивление у местных жителей.

Видео дня

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Звезда украинского футбола сделал заказ на аппарате самообслуживания. Чем именно решил полакомиться игрок осталось за кадром.

https://twitter.com/Buckarobanza/status/1677288207476465666?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1677288207476465666%7Ctwgr%5Ef248cbca28dbeb74e9e056b5518b7e509f6e312a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ua-football.com%2Flifestyle%2Fls-news%2F1688741621-nichto-chelovecheskoe-ne-chuzhdo-mudrika-zametili-v-buharestskom-mcdonalds-video.html

Ранее Мудрик остроумно прокомментировал победу Украины над Францией в четвертьфинале молодежного Евро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Бухарест Макдональдс Михаил Мудрик

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