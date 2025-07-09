Звезда Баварии признался, винит ли вратаря ПСЖ в переломе ноги

9 июля, 16:51
Джамал Мусиала (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Джамал Мусиала (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Полузащитник мюнхенской Баварии Джамал Мусиала впервые прокомментировал перелом ноги, который он получил в матче с ПСЖ на Клубном чемпионате мира.

Мусиала получил тяжелую травму после столкновения с вратарем ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой, однако немец не стал обвинять итальянца, сообщает The Athletic.

«Спасибо всем за поддержку. Приятно, что так много людей пожелали мне выздоровления и возвращения на поле. Хочу отдельно сказать, что в этой ситуации с травмой никого обвинять нельзя, это случайность. Такое случается в спорте.

Я намерен восстановиться и вскоре вернусь на поле еще сильнее", — сказал Мусиала.

Накануне Мусиала успешно перенес операцию. Ожидается, что восстановление займет около 4−5 месяцев.

