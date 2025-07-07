Об этом сообщает Blooloop.

Музей располагается в культурном центре K11 и уже на старте вызвал бешеный ажиотаж — фанаты ждали в очереди несколько часов до открытия.

Музей занимает площадь 12 тысяч квадратных футов и вмещает около 40 экспонатов. Среди них — футболки, бутсы, более десятка трофеев, включая Золотой мяч 2008 года, Золотые бутсы и Золотой мяч клубного чемпионата мира.

Реклама

Особое внимание привлекает точная копия детской комнаты Роналду со времен, когда он жил в Лиссабоне. Также в музее есть реконструированная YouTube-студия CR7, но попасть туда могут только владельцы VIP-билетов.

Для гостей подготовили фотозоны, видеоматериалы, а также мотивационные инсталляции, которые через пример Роналду вдохновляют молодежь на достижение целей.

Ожидается, что до июня следующего года музей посетит более 12 миллионов человек. После этого выставку планируют перевезти в материковый Китай. Организаторы также намекнули, что Роналду вскоре лично наведается в Гонконг.

Следует отметить, что музей CR7 есть в родном городе Роналду — Фуншале и Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что восковая фигура Роналду появилась в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке.