«Ждет Шахтер в украинском Донецке». Клуб отреагировал на сообщение о том, что россияне украли гранитный мяч с Донбасс Арены 13 сентября, 15:24 Мяч остается в Донецке (Фото:uefa.com)

Директор Шахтера по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов опроверг сообщение о том, что россияне украли с территории Донбасс Арены гранитный мяч-фонтан и вывезли его в Москву.

Свиридов опубликовал пост на своей странице в Facebook, где сообщил, что мяч продолжает находиться на своем месте в Донецке.

«Памятник находится на своем месте и ждет возвращения Шахтера в украинский Донецк.

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Это еще одно доказательство того, что россияне могут только копировать цивилизованный мир, а сами не в состоянии что-либо создавать. Все настоящее было, есть и будет в Украине", — написал Свиридов.

Ранее в сети появились фотографии заброшенной территории возле Донбасс Арены.



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