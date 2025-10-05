Во время эвакуации раненых. На войне с Россией погиб 27-летний фанат Карпат

В боях за Украину погиб 27-летний Руслан Загурский с позывным Хабиб — фанат львовского футбольного клуба Карпаты.

Об этом сообщает официальный сайт Карпат.

Руслан родился 4 июля 1998 года во Львове. Учился в школе № 87, впоследствии — во Львовском высшем профессиональном училище пищевых технологий и в МАУП на кафедре права. С юных лет он проявлял себя как активный и разносторонний человек: занимался дзюдо, ММА, мотоспортом и даже играл на фортепиано.

В 17 лет Руслан начал ездить на матчи любимых львовских Карпат и с тех пор оставался верным клубу

После начала полномасштабного вторжения он добровольцем стал в ряды Вооруженных сил Украины. Служил в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде, прошел путь от солдата до младшего лейтенанта. Защищал Украину на Запорожском, Южно-Слобожанском и Донецком направлениях.

30 сентября 2025 года во время эвакуации раненых собратьев Хабиб погиб, выполняя боевую задачу.

За свое мужество Руслан неоднократно получал государственные награды.

Ранее сообщалось, что болельщик Динамо Никита Гончаренко погиб в боях против российских оккупантов на Днепропетровщине.