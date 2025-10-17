На Кипре застрелили владельца клуба, где работал легенда Динамо

17 октября, 15:30
Ставрос Димостенус был известным бизнесменом и футбольным функционером на Кипре (Фото: ФК Кармиотисса)

Бизнесмен и президент кипрского футбольного клуба Кармиотисса Ставрос Димостенус погиб утром 17 октября в Лимассоле.

Местные СМИ писали, что мужчину убили на дороге, но по данным in-cyprus, бизнесмена застрелили возле его дома. Димостенус-младший пытался срочно доставить отца в больницу после нападения, но во время этого попали в ДТП на шоссе в Лимассоле. Ставрос погиб от ранений, полученных в результате стрельбы нападавшего. Состояние его сына пока не известно.

Сообщается, что полиция находится в режиме повышенной готовности во всех районах Кипра и ввела проверки на пунктах пропуска в оккупированной северной части страны (контролируется так называемой Турецкой Республикой Северного Кипра), чтобы предотвратить побег подозреваемых через буферную зону.

А следователи уже исследуют подожженный автомобиль, найденный неподалеку с местом преступления. СМИ, пишут, что обнаружение сгоревшей машины свидетельствует о спланированном убийстве с попытками уничтожить улики.

Отметим, что Димостенус стал владельцем ФК Кармиотисса в 2023 году, ранее еще занимал должность президента Арис Лимассол.

Кстати, в 2022-м главным тренером Кармиотисса стал Александр Хацкевич. Бывший легендарный форвард Динамо возглавлял команду всего два месяца, проведя шесть официальных матчей.

Ранее мы писали, что экс-футболист сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с клубом из Кипра, где играет россиянин.

Редактор: Александр Волочан

Футбол Убийства Кипр Спорт Александр Хацкевич

