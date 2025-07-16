17-летний футболист погиб в ДТП на Львовщине

Об этом 16 июля написала пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

Сообщается, что 17-летний голкипер был игроком юниорской команды под названием Рава.

В ночь на 13 июля в Рава-Русской общине случилось ДТП, в котором водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в дерево, погибнув на месте.

«Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким по поводу тяжелой и невосполнимой утраты. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто знал, любил и уважал Дмитрия», — говорится в заявлении ЛАФ.

