Охота на сине-желтый флаг. В финале Лиги чемпионов у болельщика пытались забрать украинский прапор — видео
У болельщика пытались вырвать из рук украинский флаг (Фото:Бомбардир)
Во время финала самого престижного клубного турнира Европы в Стамбуле у фаната в форме Манчестер Сити хотели вырвать из рук флаг Украины, с которым он пришел на стадион.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бомбардир.
В видео видно, как службы стадиона хотят забрать у зрителя сине-желтый флаг без объяснений.
Отмечается, что у организаторов не было претензий к флагу Палестины, который также присутствовал на стадионе.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.