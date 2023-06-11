Охота на сине-желтый флаг. В финале Лиги чемпионов у болельщика пытались забрать украинский прапор — видео

11 июня, 12:47
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У болельщика пытались вырвать из рук украинский флаг (Фото:Бомбардир)

У болельщика пытались вырвать из рук украинский флаг (Фото:Бомбардир)

Во время финала самого престижного клубного турнира Европы в Стамбуле у фаната в форме Манчестер Сити хотели вырвать из рук флаг Украины, с которым он пришел на стадион.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бомбардир.

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В видео видно, как службы стадиона хотят забрать у зрителя сине-желтый флаг без объяснений.

Отмечается, что у организаторов не было претензий к флагу Палестины, который также присутствовал на стадионе.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко поздравил Манчестер Сити с победой в Лиге чемпионов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити

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