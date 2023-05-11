Украли кубок у Зари. Мародеры продавали в интернете трофей луганского клуба 11 мая, 19:10 Заря (Фото:ФК Заря)

На платформе онлайн-продаж 11 апреля появилось объявление о продаже трофея, завоевавшего Заря в сезоне 2005/2006, выиграв Первую лигу Украины.

Кубок, который вручили луганской команде за победу в ПФЛ, продавали на OLX, сообщает telegram-канал фанатов клуба.

Продавец указал цену в размере десяти тысяч долларов или 370 тысяч гривен. Контактный номер, который прикрепили к объявлению, обслуживается мобильным оператором Лугаком, работающим на оккупированных территориях Украины.

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В настоящее время на платформе онлайн-объявлений оно больше недоступно.

Напомним, что в сезоне 2005/2006 луганская Заря вместе с львовскими Карпатами вышли в Украинскую Премьер-лигу. Оболонь заняла третье место.

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