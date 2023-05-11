Украли кубок у Зари. Мародеры продавали в интернете трофей луганского клуба
Заря (Фото:ФК Заря)
На платформе онлайн-продаж 11 апреля появилось объявление о продаже трофея, завоевавшего Заря в сезоне 2005/2006, выиграв Первую лигу Украины.
Кубок, который вручили луганской команде за победу в ПФЛ, продавали на OLX, сообщает telegram-канал фанатов клуба.
Продавец указал цену в размере десяти тысяч долларов или 370 тысяч гривен. Контактный номер, который прикрепили к объявлению, обслуживается мобильным оператором Лугаком, работающим на оккупированных территориях Украины.
В настоящее время на платформе онлайн-объявлений оно больше недоступно.
Напомним, что в сезоне 2005/2006 луганская Заря вместе с львовскими Карпатами вышли в Украинскую Премьер-лигу. Оболонь заняла третье место.
Ранее сообщалось, что российские ультрас устроили стрельбу на стадионе в Мариуполе.