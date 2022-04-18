На разрушенном оккупантами стадионе в Чернигове впервые после бомбардировок сыграли в футбол — фото 18 апреля, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Кафиры нанесли стадиону значительные разрушения (Фото:ФК Десна via Instagram)

На разрушенном российскими оккупантами стадионе имени Ю.Гагарина в Чернигове сыграли футбольный матч.

Местные волонтеры и работники специальных служб убрали поле от завалов, после чего две любительские команды сыграли матч, арбитром которого был директор стадиона, сообщает Всеукраинский профессиональный союз Футбол Украины в Facebook.

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Ранее Германия и дортмундская Боруссия, за которую до перехода в лондонский Вест Хэм выступал украинский футболист Андрей Ярмоленко, помогут построить стадион в Чернигове.

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