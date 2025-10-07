На войне с Россией погиб фанат Динамо

7 октября, 22:45
Евгений Лукьянюк (Фото: WBC | Ультрас Динамо)

На войне погиб известный фанат киевского Динамо Евгений «Жмен» Лукьянюк.

Об этом сообщает Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо.

Евгений служил в 210-м отдельном штурмовом подразделении. Его жизнь оборвалась 3 октября на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.

«Евгений был достойным сыном своей страны и верным болельщиком Динамо до последнего дня. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения. Вечная память Герою», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что болельщик Динамо Никита Гончаренко погиб в боях против российских оккупантов на Днепропетровщине.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Война России против Украины ФК Динамо (Киев)

