На войне с Россией погиб фанат Динамо
Евгений Лукьянюк (Фото: WBC | Ультрас Динамо)
На войне погиб известный фанат киевского Динамо Евгений «Жмен» Лукьянюк.
Об этом сообщает Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо.
Евгений служил в 210-м отдельном штурмовом подразделении. Его жизнь оборвалась 3 октября на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.
«Евгений был достойным сыном своей страны и верным болельщиком Динамо до последнего дня. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Евгения. Вечная память Герою», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что болельщик Динамо Никита Гончаренко погиб в боях против российских оккупантов на Днепропетровщине.