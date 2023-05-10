В боях за Бахмут погиб ультрас Динамо

10 мая, 16:26
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Максим Максименко погиб 8 мая (Фото:WBC ультрас Динамо via Instagram)

Максим Максименко погиб 8 мая (Фото:WBC ультрас Динамо via Instagram)

На войне с российскими оккупантами погиб представитель фанатского движения киевского Динамо Максим Максименко.

Об этом сообщает WBC ультрас Динамо в Instagram.

Максименко был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады, воюющей в Бахмуте.

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«К сожалению, 8 мая Герой вернулся на щите… Вечная Слава!», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что на войне погиб известный фанат львовских Карпат Тарас Чучман.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Ультрас Фанаты Война в Украине ФК Динамо (Киев) Бахмут

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