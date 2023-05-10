В боях за Бахмут погиб ультрас Динамо
Максим Максименко погиб 8 мая (Фото:WBC ультрас Динамо via Instagram)
На войне с российскими оккупантами погиб представитель фанатского движения киевского Динамо Максим Максименко.
Об этом сообщает WBC ультрас Динамо в Instagram.
Максименко был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады, воюющей в Бахмуте.
«К сожалению, 8 мая Герой вернулся на щите… Вечная Слава!», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на войне погиб известный фанат львовских Карпат Тарас Чучман.