В боях за Бахмут погиб ультрас Динамо

Ранее сообщалось, что на войне погиб известный фанат львовских Карпат Тарас Чучман.

«К сожалению, 8 мая Герой вернулся на щите… Вечная Слава!», — говорится в сообщении.

Максименко был бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады, воюющей в Бахмуте.

Об этом сообщает WBC ультрас Динамо в Instagram.

На войне с российскими оккупантами погиб представитель фанатского движения киевского Динамо Максим Максименко.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies