Возле Марьинки. На войне погиб известный фанат Карпат 6 апреля, 16:05 Тарас Чучман воевал с первых дней российского вторжения (Фото:ФК Карпаты via Facebook)

На войне с российскими оккупантами погиб известный футбольный фанат львовских Карпат Тарас Чучман.

Чучман, отец троих детей, погиб 4 апреля в боях возлн Марьинки, попав под артиллерийский обстрел, сообщает пресс-служба Карпат у Facebook.

С началом полномасштабного вторжения Чучман вступил в ряды Национальной гвардии и воевал в Донецкой области.

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«Память о Тарасе будет всегда жить в наших сердцах», — говорится в сообщении клуба.



Ранее сообщалось, что один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль погиб, защищая Мариуполь.