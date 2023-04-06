Возле Марьинки. На войне погиб известный фанат Карпат

6 апреля, 16:05
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Тарас Чучман воевал с первых дней российского вторжения (Фото:ФК Карпаты via Facebook)

Тарас Чучман воевал с первых дней российского вторжения (Фото:ФК Карпаты via Facebook)

На войне с российскими оккупантами погиб известный футбольный фанат львовских Карпат Тарас Чучман.

Чучман, отец троих детей, погиб 4 апреля в боях возлн Марьинки, попав под артиллерийский обстрел, сообщает пресс-служба Карпат у Facebook.

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С началом полномасштабного вторжения Чучман вступил в ряды Национальной гвардии и воевал в Донецкой области.

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«Память о Тарасе будет всегда жить в наших сердцах», — говорится в сообщении клуба.

https://www.facebook.com/karpaty.lviv/posts/pfbid02R7M1Y52JF8yv6di65pq628zECAtdQytCrUrg2vXowTUWwkHmbz8Dfmr6ircCZvozl?__cft__[0]=AZWRK528M8_6MOkPYAPTPM-z5j8AUc4LWloxWC-VEvSROzDVkWD_ZR2mqwb7ffYbR32UlhpHelesHqGkVM_-5xKjxLTxMpmYJldiAB1GqAAzTB1FPZtGIGIE_FyMLMuaKcT56AX9v1Sk55Kq_1P0QLsOGjI1ztf6q--ilYxgIZmHcCtcLieqjUMQw4YZDxR_UPfu6C1Nxn5DfSUN2NA0S-QR&__tn__=%2CO%2CP-R

Ранее сообщалось, что один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль погиб, защищая Мариуполь.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Марьинка Война в Украине ФК Карпаты

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