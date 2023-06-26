«Молодой, энергичный, смелый». На войне погиб 21-летний украинский футболист
Кирилл Молоков (Фото:ФК Карбон)
На войне с российскими оккупантами погиб 21-летний футболист клуба Карбон Кирилл Молоков.
Об этом сообщает Карбон на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Молоков погиб при штурме позиций врага.
"Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним.
Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю", — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что на войне погиб 25-летний игрок футбольной команды Кудровка Вячеслав Савицкий.