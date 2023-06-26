«Молодой, энергичный, смелый». На войне погиб 21-летний украинский футболист

26 июня, 20:43
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Кирилл Молоков (Фото:ФК Карбон)

Кирилл Молоков (Фото:ФК Карбон)

На войне с российскими оккупантами погиб 21-летний футболист клуба Карбон Кирилл Молоков.

Об этом сообщает Карбон на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Молоков погиб при штурме позиций врага.

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"Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним.

Видео дня

Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю", — говорится в сообщении клуба.

https://www.facebook.com/carbon.footballclub/posts/pfbid02fACzm6uToYwGSJsHNGKtnNjmu2bt9nvmEgcFLvYXnJhoQ25jFQ23bDbukFKaiZ3Wl

Ранее сообщалось, что на войне погиб 25-летний игрок футбольной команды Кудровка Вячеслав Савицкий.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Война в Украине Смерть

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