«Молодой, энергичный, смелый». На войне погиб 21-летний украинский футболист 26 июня, 20:43 Кирилл Молоков (Фото:ФК Карбон)

На войне с российскими оккупантами погиб 21-летний футболист клуба Карбон Кирилл Молоков.

Об этом сообщает Карбон на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Молоков погиб при штурме позиций врага.

"Молодой, энергичный, смелый. Именно таким мы тебя запомним.

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Кирилл Молоков. Навсегда 21. Навсегда в строю", — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что на войне погиб 25-летний игрок футбольной команды Кудровка Вячеслав Савицкий.