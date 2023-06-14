«Всегда был готов прийти на помощь». На войне погиб 25-летний украинский футболист 14 июня, 11:55 Вячеслав Савицкий погиб в Луганской области (Фото:ФК Кудривка)

Война России против Украины унесла жизнь еще одного украинского спортсмена.

В борьбе с российскими оккупантами погиб 25-летний игрок футбольной команды Кудривка Вячеслав Савицкий, сообщает официальный аккаунт клуба в Instsgram.

Футболист погиб 8 июня 2023 года на Луганщине вблизи поселка Белогоровка.

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«Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину.



Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь», — говорится в сообщении клуба.



Ранее сообщалось, что на войне погиб двоюродный брат известного украинского футболиста Никиты Бурды.