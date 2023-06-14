«Всегда был готов прийти на помощь». На войне погиб 25-летний украинский футболист
Вячеслав Савицкий погиб в Луганской области (Фото:ФК Кудривка)
Война России против Украины унесла жизнь еще одного украинского спортсмена.
В борьбе с российскими оккупантами погиб 25-летний игрок футбольной команды Кудривка Вячеслав Савицкий, сообщает официальный аккаунт клуба в Instsgram.
Футболист погиб 8 июня 2023 года на Луганщине вблизи поселка Белогоровка.
«Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину.
Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь», — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что на войне погиб двоюродный брат известного украинского футболиста Никиты Бурды.