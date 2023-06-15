«Был самоотверженным воином». На войне с Россией погиб ультрас Динамо 15 июня, 16:32 Максим Бурдусь представлял коллектив North Company (Фото:ФК Динамо)

На войне с российскими оккупантами погиб фанат киевского Динамо Максим «Кинжал» Бурдусь.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Максим погиб 11 июня. Он был представителем фанатского коллектива North Company.

«Максим был самоотверженным воином и настоящим патриотом Украины. От имени всех сотрудников и футболистов Динамо выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима.



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Вечная память и вечная слава храброму Воину! Герои не умирают!", — говорится в сообщении клуба.

Прощание с Героем состоится завтра, 16 июня, в 11:00 в Киеве возле его дома на проспекте Маяковского, 41/1. Похороны состоятся на Лесном кладбище.



Ранее сообщалось, что в битве за Бахмут погиб представитель фанатского движения киевского Динамо Максим Максименко.