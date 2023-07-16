Под Бахмутом, защищая Украину, погиб болельщик киевского Динамо 16 июля, 08:36 Николай Кузнецов (Фото:ФК Динамо Киев)

Николай Кузнецов, который входил в фанатскую среду Динамо Киев, отдал свою жизнь за Украину в борьбе против российских захватчиков.

Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба.



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Страшная весть о гибели болельщика пришла в среду, 12 июля, когда во время выполнения боевого задания он получил ранения, которые несовместимы с жизнью. В фанатском кругу Николая называли «Кузя».

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Николай Кузнецов был в фан-движении «Солянка БС» и принимал активное участие в жизни динамовской трибуны.

Воин защищал нашу страну против оккупантов в составе 3 ОШБр.

Ранее в борьбе против российских захватчиков погиб отец украинского футболиста.