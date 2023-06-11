На войне с Россией погиб брат бывшего игрока киевского Динамо и сборной Украины 11 июня, 12:07 Брат украинского футболиста умер на фронте (Фото:ФК Динамо Киев)

В борьбе с российскими захватчиками отдал жизнь двоюродный брат украинского футболиста Никиты Бурды — Дмитрий.

Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

Родственник бывшего игрока Динамо с начала полномасштабного вторжения России в Украину находился в одной из самых горячих точек Украины — Мариуполе.

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В конце марта 2022-го года Дмитрий в последний раз вышел на связь с родными, после чего долгое время считался пропавшим без вести. Впрочем, недавно семье сообщили, что ДНК его отца совпадает с ДНК найденных остатков тела. Поэтому только сейчас родные смогли похоронить должным образом тело воина.

Дмитрию было 25 лет.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб заслуженный тренер Украины по марафонскому бегу.