На войне с Россией погиб брат бывшего игрока киевского Динамо и сборной Украины

11 июня, 12:07
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Брат украинского футболиста умер на фронте (Фото:ФК Динамо Киев)

Брат украинского футболиста умер на фронте (Фото:ФК Динамо Киев)

В борьбе с российскими захватчиками отдал жизнь двоюродный брат украинского футболиста Никиты Бурды — Дмитрий.

Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

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Родственник бывшего игрока Динамо с начала полномасштабного вторжения России в Украину находился в одной из самых горячих точек Украины — Мариуполе.

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В конце марта 2022-го года Дмитрий в последний раз вышел на связь с родными, после чего долгое время считался пропавшим без вести. Впрочем, недавно семье сообщили, что ДНК его отца совпадает с ДНК найденных остатков тела. Поэтому только сейчас родные смогли похоронить должным образом тело воина.

Дмитрию было 25 лет.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб заслуженный тренер Украины по марафонскому бегу.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Российско-украинская война ФК Динамо (Киев)

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