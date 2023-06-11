На войне с Россией погиб брат бывшего игрока киевского Динамо и сборной Украины
Брат украинского футболиста умер на фронте (Фото:ФК Динамо Киев)
В борьбе с российскими захватчиками отдал жизнь двоюродный брат украинского футболиста Никиты Бурды — Дмитрий.
Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.
Родственник бывшего игрока Динамо с начала полномасштабного вторжения России в Украину находился в одной из самых горячих точек Украины — Мариуполе.
В конце марта 2022-го года Дмитрий в последний раз вышел на связь с родными, после чего долгое время считался пропавшим без вести. Впрочем, недавно семье сообщили, что ДНК его отца совпадает с ДНК найденных остатков тела. Поэтому только сейчас родные смогли похоронить должным образом тело воина.
Дмитрию было 25 лет.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб заслуженный тренер Украины по марафонскому бегу.