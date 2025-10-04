Болельщик Динамо погиб в боях против российских оккупантов на Днепропетровщине
Никита Гончаренко погиб на передовой (Фото: instagram.com/wbc_kyiv)
На фронте оборвалась жизнь военнослужащего Никиты Гончаренко, который был болельщиком футбольного клуба Динамо Киев.
Об этом пишет фанатская организация столичной команды White Boys Club.
Сообщается, что мужчина служил в 150-м отдельном разведывательном ударном батальоне и имел звание младшего сержанта. Гончаренко погиб в селе Филия, что на Днепропетровщине.
«Бело-синяя семья выражает соболезнования родным и близкие. Память о Никите останется с нами», — говорится в сообщении.
Кстати, ранее Динамо оказалось в центре скандала из-за подписания румынского футболиста Владислава Бленуце, который репостил российскую пропаганду.
Во время матча 5-го тура украинской Премьер-лиги Оболонь — Динамо фанаты киевлян на трибунах развернули баннер с надписью «Бленуце — черт». А потом ватой забросали скамейку запасных своей команды, где находился Владислав.
Ранее экс-игрок Динамо рассказал, как состоялся трансфер скандального Бленуце.