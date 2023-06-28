В борьбе против захватчиков погиб отец украинского футболиста

28 июня, 09:52
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Владимир Жовтюк (Фото:Футбол 24)

Владимир Жовтюк (Фото:Футбол 24)

Отец бывшего игрока львовских Карпат Владимир Жовтюк отдал свою жизнь в боях за Украину, защищая ее от российских оккупантов.

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О смерти воина сообщает Футбол 24.

Владимир погиб в возрасте 56 лет. Его захоронение состоится сегодня, 28 июня, в Звягеле  (Житомирская область).

Николай Жовтюк, сын Владимира, является воспитанником львовских Карпат. Последним клубом футболиста был херсонский Кристалл, которому он недавно передал свою футболку львовского клуба для благотворительного аукциона, в которой играл против донецкого Шахтера.

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Ранее сообщалось, что на войне против России героически погиб ультрас Прикарпатья.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Российско-украинская война

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