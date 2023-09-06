Защищал Украину с первых дней войны. На фронте погиб 22-летний фанат Карпат

6 сентября, 21:21
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Андрей Гарасим погиб при штурме вражеских позиций (Фото:ФК Карпаты)

Андрей Гарасим погиб при штурме вражеских позиций (Фото:ФК Карпаты)

На войне с российскими оккупантами погиб 22-летний фанат львовских Карпат Андрей «Петров» Гарасим.

Об этом сообщает пресс-служба Карпат в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Гарасим пошел воевать Украину с первых дней полномасштабного вторжения россиян и отправился защищать Киев.

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Также он участвовал в боях на Запорожском направлении и защищал украинский Бахмут.

Весной был ранен, но несмотря на это продолжил воевать.

Гарасим погиб 19 августа при штурме боевых позиций врага.

«Друзья характеризуют Андрея как настоящего мужественного воина: сильного, беспощадного к врагам, готового идти до конца ради своих собратьев», — говорится в сообщении клуба.

Ранее на войне с Россией погиб известный футбольный фанат львовских Карпат Тарас Чучман.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Ультрас ФК Карпаты Война России против Украины

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