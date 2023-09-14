«Прошел горнило донецкого аэропорта». На войне с Россией погиб офицер безопасности украинского клуба 14 сентября, 13:37 Роман Олейничук (Фото:ФК Диназ)

Роман Олийничук, который был офицером безопасности перволигового Диназа из Вышгорода, отдал свою жизнь за Украину в войне против российских захватчиков.

Об этом клуб сообщил в своем официальном Facebook-аккаунте.

«Погиб офицер безопасности Диназа

Украина потеряла еще одного настоящего героя.

Печальная весть разорвала сердца диназовцев. На фронте погиб офицер безопасности МФК Диназ Роман Олийничук. Сердце воина с большой душой, преданного своей стране, перестало биться в борьбе с российским агрессором. Он был тем героем, который несет в себе силы и отвагу, необходимые для защиты наших идеалов и независимости.

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В свое время он прошел горнило донецкого аэропорта, получил там ранения, контузию. В феврале присоединился к своим побратимам и, пройдя очередное обучение, отправился воевать в десантно-штурмовую бригаду. Его несравненная смелость и преданность составляют пример для нас всех. Хотим выразить искреннюю благодарность за его службу и гордость за то, что он был частью нашей команды, нашей страны.

Соболезнования родным, близким и друзьям Романа. Он всегда будет оставаться в наших сердцах как символ отваги и несокрушимости. Пусть его душа покоится в мире, а его память служит нам светлым огнем надежды на лучшее будущее", — говорится в сообщении клуба.

Похороны героя состоялись 12 сентября в Новых Петровцах.

Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб брат футболиста сборной Украины и Шахтера Дмитрия Резника.