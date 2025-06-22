На войне с Россией погиб украинский футбольный тренер

Защищая Украину от российских оккупантов, отдал жизнь футбольный тренер из Шептицкого Львовской области, футзалист, ассистент арбитра областных футбольных соревнований Виталий Ванкевич.

Ему было 30 лет, сообщает Львовская ассоциация футбола.

В ноябре 2013 года Ванкевич еще восемнадцатилетним юношей подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила Галицкого. В апреле 2014-го его военную бригаду отправили защищать Донбасс от врага.

Реклама

С начала полномасштабного вторжения Виталий снова пошел на войну защищать Украину. Служил в 45-й отдельной артиллерийской бригаде, был старшим стрелком, командиром разведывательного взвода.

Читайте также: ВСУ ликвидировали российского мастера спорта по легкой атлетике

«Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего Воина!» — говорится в сообщении Львовской ассоциации футбола.

Мы писали, что на войнепогиб украинский метатель диска — ему было 26 лет.