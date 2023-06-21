На войне с Россией героически погиб ультрас украинского клуба

21 июня, 09:42
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Погиб ультрас Прикарпатья (Фото:Facebook Карпатской Сечи)

Погиб ультрас Прикарпатья (Фото:Facebook Карпатской Сечи)

Святослав Кондрат, который был участником фанатского сектора Прикарпатья, отдал свою жизнь в боях за Украину против российских захватчиков.

«20 июня во время штурмовой операции на Южном фронте, прикрывая отход своей боевой группы, вечную жизнь в бою получил наш Друг и Брат, один из лидеров Ивано-Франковского отделения Карпатской Сечи и фанатского сектора ФК Прикарпатье Святослав Кондрат», — написала пресс-служба Карпатской Сечи.

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Отмечается, что воин участвовал в АТО, когда еще был подростком. После 24 февраля бросил свою работу за границей и снова стал на защиту нашего государства.

Участвовал в боях за Херсонскую, Харьковскую и Донецкую области в составе минометного подразделения Карпатской Сечи.

https://www.facebook.com/carpathian.sich2010/posts/pfbid02UzuaY6WyHJZx4ZBiba4AwHwtHB5mdoRAbusPzTsZHjQE7Yu5Pd7xMQdvtnF6Q2f1l&show_text=true&width=500

Ранее сообщалось, что на войне против оккупантов погиб украинский футболист, который приостановил карьеру в Польше.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Ультрас Российско-украинская война

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