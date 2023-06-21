На войне с Россией героически погиб ультрас украинского клуба 21 июня, 09:42 Погиб ультрас Прикарпатья (Фото:Facebook Карпатской Сечи)

Святослав Кондрат, который был участником фанатского сектора Прикарпатья, отдал свою жизнь в боях за Украину против российских захватчиков.

«20 июня во время штурмовой операции на Южном фронте, прикрывая отход своей боевой группы, вечную жизнь в бою получил наш Друг и Брат, один из лидеров Ивано-Франковского отделения Карпатской Сечи и фанатского сектора ФК Прикарпатье Святослав Кондрат», — написала пресс-служба Карпатской Сечи.

Видео дня

Отмечается, что воин участвовал в АТО, когда еще был подростком. После 24 февраля бросил свою работу за границей и снова стал на защиту нашего государства.

Участвовал в боях за Херсонскую, Харьковскую и Донецкую области в составе минометного подразделения Карпатской Сечи.

Ранее сообщалось, что на войне против оккупантов погиб украинский футболист, который приостановил карьеру в Польше.