Украинские воины ликвидировали на фронте российского футбольного арбитра

8 июля, 09:32
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Даниил Шеметов считался «перспективным» арбитром (Фото:РФС)

Даниил Шеметов считался «перспективным» арбитром (Фото:РФС)

На войне против Украины погиб российский футбольный арбитр Даниил Шеметов.

Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.

Шеметову был 31 год и он считался «перспективным» судьей.

Он работать во Второй лиге в сезоне 2019/2020 и провел 41 игру, а также обслуживал пять матчей Кубка России.

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Вскоре должен был дебютировать в российские Первой лиге.

Рефери выбрал другой путь и приехал оккупировать украинскую землю, где и завершил свою карьеру.

Ранее воины ВСУ ликвидировали российского пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Максима Бархатова.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Война в Украине

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