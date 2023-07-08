Украинские воины ликвидировали на фронте российского футбольного арбитра
Даниил Шеметов считался «перспективным» арбитром (Фото:РФС)
На войне против Украины погиб российский футбольный арбитр Даниил Шеметов.
Об этом сообщили в Российском футбольном союзе.
Шеметову был 31 год и он считался «перспективным» судьей.
Он работать во Второй лиге в сезоне 2019/2020 и провел 41 игру, а также обслуживал пять матчей Кубка России.
Вскоре должен был дебютировать в российские Первой лиге.
Рефери выбрал другой путь и приехал оккупировать украинскую землю, где и завершил свою карьеру.
Ранее воины ВСУ ликвидировали российского пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Максима Бархатова.