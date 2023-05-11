VAR до конца сезона. В поединках лидеров чемпионата Украины минимизируют судейские ошибки

11 мая, 17:12
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Шахтер-Днепр-1 (Фото:СК «Днепр-1)

Шахтер-Днепр-1 (Фото:СК «Днепр-1)

Система VAR будет применяться на всех матчах Шахтера и Днепра-1 до конца сезона 2022/2023.

Лидеры чемпионата часто жалуются на ошибки арбитров на своих поединках. Поэтому комиссия по определению матчей для применения VAR приняла это решение на состоявшемся 5 мая заседании, сообщает ТаТоТаке.

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Все расходы по использованию VAR на матчах днепрян возьмет на себя УАФ.

Шахтер, направивший запрос на использование системы видеоповторов в УПЛ, получил ответ, что просьба будет выполнена «при условии получения оплаты услуг со стороны Шахтера и получения соответствующих писем-согласия от клубов-хозяев».

Обеим командам до конца сезона осталось сыграть пять матчей.

Следующие матчи Днепра-1:

скрин: Flashscore.ua
Фото: скрин: Flashscore.ua

Следующие матчи Шахтера:

скрин:Flashscore.ua
Фото: скрин:Flashscore.ua

Турнирная таблица

скрин: Flashscore.ua
Фото: скрин: Flashscore.ua

Ранее сообщалось, что горняки купят две машины VAR и передадут их УАФ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер СК Днепр-1

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