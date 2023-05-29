«Заступился» за сына. На Закарпатье во время матча на поле выбежал отец футболиста и одним ударом вырубил игрока соперника — видео

29 мая, 14:16
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Агрессивный мужчина вызвал возмущение на трибунах (Фото:Скриншот видео)

Агрессивный мужчина вызвал возмущение на трибунах (Фото:Скриншот видео)

На Закарпатье во время матча между юношескими командами Виноградова и Свалявы случился скандальный эпизод.

Во время игры на поле выбежал отец одного из футболистов Виноградова и ударил игрока Свалявы в лицо, в результате чего тот упал на газон, сообщает Мукачево.нет.

Инцидент произошел после нарушения правил со стороны игрока Свалявы против футболиста Виноградова.

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Рефери показал нарушителю карточку, но это не устроило мужчину на трибунах, который решил вступиться за своего сына против которого фолили. Он с претензиями выбежал на поле и пустил в ход кулаки, вызвав негативную реакцию у публики.

https://www.youtube.com/watch?v=YcXs3GR1gt0&t=1s&ab_channel=MukachevoNet

Сообщается, что инцидентом заинтересовалась полиция и сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в конце матча украинской Премьер-лиги Шахтер — Днепр-1 возникла массовая драка между игроками обеих команд.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Закарпатье Свалява Драка

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