«Заступился» за сына. На Закарпатье во время матча на поле выбежал отец футболиста и одним ударом вырубил игрока соперника — видео 29 мая, 14:16 Агрессивный мужчина вызвал возмущение на трибунах (Фото:Скриншот видео)

На Закарпатье во время матча между юношескими командами Виноградова и Свалявы случился скандальный эпизод.

Во время игры на поле выбежал отец одного из футболистов Виноградова и ударил игрока Свалявы в лицо, в результате чего тот упал на газон, сообщает Мукачево.нет.

Инцидент произошел после нарушения правил со стороны игрока Свалявы против футболиста Виноградова.

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Рефери показал нарушителю карточку, но это не устроило мужчину на трибунах, который решил вступиться за своего сына против которого фолили. Он с претензиями выбежал на поле и пустил в ход кулаки, вызвав негативную реакцию у публики.

Сообщается, что инцидентом заинтересовалась полиция и сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в конце матча украинской Премьер-лиги Шахтер — Днепр-1 возникла массовая драка между игроками обеих команд.