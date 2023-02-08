«Путин — агрессор, фашист, старый диктатор». Российская футболистка выступила против допуска спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаду 8 февраля, 20:22 Надежда Карпова с начала войны осудила агрессию России (Фото:Надежда Карпова via Instagram)

Российская футболистка Надежда Карпова выступила против допуска спортсменов из своей страны и Беларуси к Олимпийским играм-2024 в Париже.

По словам Карповой, присутствие россиян и белорусов на Олимпиаде будет на руку Путину и укрепит его режим.

" Ни для кого не секрет, что, как и для любого диктатора, спорт для Путина — это сильный инструмент для обманывания людей. Поэтому я, скорее, солидарна с украинскими политиками: никто [из российских спортсменов] ехать на Олимпиаду не должен", — сказала Карпова.

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Футболистка добавила, что даже нейтральная позиция этих спортсменов может оказать негативное влияние, приведя пример из интервью известной белорусской теннисистки и победительницы Australian Open, где она, комментируя скандал на турнире с болельщиками с символикой российских войск, заявила: «Я не политик», «Я не буду обсуждать эти темы» и «Я боюсь за свою жизнь, не провоцируйте меня».

«У человека, который смотрит его в Австралии, создается впечатление, что это просто «сложная политическая ситуация», и можно встать на сторону России, а можно — на сторону Украины. И ее странный ответ работает на руку этой путинской пропаганде. Это их главный инструмент — постоянно подменять понятие.

Когда Путин начинает заигрывать со спортсменами, типа Овечкина, он и его политтехнологи прекрасно понимают, что они покупают себе лояльность миллионов людей, которые являются фанатами этих спортсменов, и как-никак это все равно работает на пропаганду", — подчеркнула Карпова.

Карпова отметила, что люди из других стран тоже начинают переживать момент «не все так однозначно» и с этим нужно бороться.



«Мне кажется, это нужно прекращать. Нужно показывать, что эта война абсолютно ужасна, а Путин — агрессор, фашист, старый диктатор. Люди должны это ясно понимать. Поэтому я абсолютно солидарна с украинским правительством, которое говорит: «На таких условиях мы не должны участвовать в Олимпиаде», — подытожила Карпова.



Ранее Надежда Карпова подвергла критике российского диктатора Владимира Путина за развязывание войны против Украины.