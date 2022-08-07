Нападающий Динамо официально перешел в новый клуб

7 августа, 19:54
Ибрагим Каргбо присоединился к Динамо в зимнее межсезонье 2019/20 (Фото:ФК Динамо)

Ибрагим Каргбо присоединился к Динамо в зимнее межсезонье 2019/20 (Фото:ФК Динамо)

Бельгийский нападающий киевского Динамо Ибрагим Каргбо продолжит карьеру в кипрском клубе Докса.

Об этом сообщает официальный сайт Доксы.

Детали перехода не разглашаются, но, по информации портала Transfermarkt, Каргбо будет играть за Доксу на правах аренды, которая рассчитана до 31 мая 2023 года.

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22-летний форвард будет выступать в новой команде под 77-м номером

https://twitter.com/DoxaFC/status/1556239691569045505

Каргбо перешел в Динамо в зимнее межсезонье 2019/20, но не сумел закрепиться в основе киевского клуба.

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Вторую часть прошедшего сезона он провел в аренде в словенском Целье.

Ранее сообщалось, что словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич перешел в греческий Панатинаикос, а датский хавбек киевского клуба Миккель Дуэлунд решил еще на один сезон остаться в аренде в нидерландском Неймегене.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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