Нападающий Динамо выбыл почти до конца года после операции

6 августа, 19:33
Владислав Супряга перенес операцию в Мюнхене (Фото:ФК Динамо)

Владислав Супряга перенес операцию в Мюнхене (Фото:ФК Динамо)

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга из-за травмы перенес операцию и в ближайшее время не сможет помочь своей команде.

Супряга перенес операцию на тазобедренном суставе, сообщает официальный сайт Динамо.

Хирургическое вмешательство успешно прошло в одной из клиник Мюнхена, а возобновление игрока займет до четырех месяцев.

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Вторую часть прошлого сезона Супряга провел в аренде в итальянской Сампдории, однако не сумел закрепиться в основном составе и после завершения соглашения вернулся в Динамо.

Контракт Супряги с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич перешел в греческий Панатинаикос.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Динамо (Киев)

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