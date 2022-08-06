Нападающий Динамо выбыл почти до конца года после операции
Владислав Супряга перенес операцию в Мюнхене (Фото:ФК Динамо)
Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга из-за травмы перенес операцию и в ближайшее время не сможет помочь своей команде.
Супряга перенес операцию на тазобедренном суставе, сообщает официальный сайт Динамо.
Хирургическое вмешательство успешно прошло в одной из клиник Мюнхена, а возобновление игрока займет до четырех месяцев.
Вторую часть прошлого сезона Супряга провел в аренде в итальянской Сампдории, однако не сумел закрепиться в основном составе и после завершения соглашения вернулся в Динамо.
Контракт Супряги с Динамо рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что словенский полузащитник Динамо Беньямин Вербич перешел в греческий Панатинаикос.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.