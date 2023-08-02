«Они достигли успеха». Обидчик Днепра-1 удивлен жаждой победы украинского клуба 2 августа, 11:33 Панатинаикос — Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

Нападающий Панатинаикоса Андраж Шпорар прокомментировал игру своей команды против Днепра-1 (2:2).

Словенец заявил, что украинский коллектив достиг успеха, забив два гола, однако нападающий доволен, что его команда смогла пройти дальше.

«Очень важно, что мы квалифицировались в третий раунд. Это был странный матч, Днепр-1 преуспел и забили дважды на нашем поле, чего мы не должны были допустить, но в итоге мы победили и прошли дальше. Сейчас начало сезона. Нападающему важно забивать, хочу продолжать в том же духе», — сказал Шпорар.

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Напомним, что Шпорар забил три из пяти голов своей команды в ворота Днепра-1 в двух матчах.

Отметим, что по сумме двух матче Днепр-1 вылетел из Лиги чемпионов (5:3) и продолжит свой еврокубковый путь в Лиге Европы. Соперником украинского клуба станет чешская Славия.

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