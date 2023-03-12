Наполи увеличил отрыв навстречу сенсационному чемпионству в Италии после поражения Интера от клуба украинца — видео
Наполи обыграл Аталанту (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
В итальянской Серии А проходит 26-й тур.
Сенсационный лидер первенства Наполи принимал на своем поле Аталанту и выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Кварацхелии и Ррахмани.
Эта победа позволила неаполитанцам на 18 очков оторваться от своего ближайшего преследователя Интера, который проиграл на выезде Специи Виктора Коваленко — 2:1.
Украинский полузащитник вышел на замену на исходе часа игры с лишним и заработал победный пенальти для своего клуба, который реализовал Нзола на 87-й минуте.
Ближайшим преследователем Наполи мог стать Лацио, но сыграл вничью 0:0 на выезде с Болоньей, из-за чего теперь отстает от лидера на 20 очков.
Результаты матчей 26 тура Серии А:
Наполи — Аталанта 2:0
Голы: Кварацхелия, 60, Ррахмани, 77
Специя — Интер 2:1
Голы: Мальдини, 55, Нзола, 85 (с пенальти) — Лукаку, 83 (с пенальти)
Болонья — Лацио 0:0
Эмполи — Удинезе 0:1
Гол: Бекао, 54
Турнирная таблица
В прошлом туре Интер обыграл Лечче 2:0 и сократил отставание от лидера Наполи до 15 очков.