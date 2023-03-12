Наполи увеличил отрыв навстречу сенсационному чемпионству в Италии после поражения Интера от клуба украинца — видео 12 марта, 00:14 Наполи обыграл Аталанту (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

В итальянской Серии А проходит 26-й тур.



Сенсационный лидер первенства Наполи принимал на своем поле Аталанту и выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Кварацхелии и Ррахмани.

Эта победа позволила неаполитанцам на 18 очков оторваться от своего ближайшего преследователя Интера, который проиграл на выезде Специи Виктора Коваленко — 2:1.

Видео дня

Украинский полузащитник вышел на замену на исходе часа игры с лишним и заработал победный пенальти для своего клуба, который реализовал Нзола на 87-й минуте.

Ближайшим преследователем Наполи мог стать Лацио, но сыграл вничью 0:0 на выезде с Болоньей, из-за чего теперь отстает от лидера на 20 очков.

Результаты матчей 26 тура Серии А:

Наполи — Аталанта 2:0

Голы: Кварацхелия, 60, Ррахмани, 77

Специя — Интер 2:1

Голы: Мальдини, 55, Нзола, 85 (с пенальти) — Лукаку, 83 (с пенальти)

Болонья — Лацио 0:0

Эмполи — Удинезе 0:1

Гол: Бекао, 54

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Интер обыграл Лечче 2:0 и сократил отставание от лидера Наполи до 15 очков.

