Наполи впервые со времен Марадоны стал чемпионом Италии — видео 5 мая, 09:37 Для чемпионства хватило ничьей (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Наполи сыграл вничью с Удинезе 1:1 в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно завоевал Скудетто.

Наполи первым пропустил на 13-й минуте, когда отличился Ловрич. Гостям удалось сравнять счет на старте второго тайма — на 52-й минуте мяч в ворота Удинезе отправил Осимхен.

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Матч завершился вничью, но этого оказалось достаточно, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов и стать чемпионом Италии.

Для Наполи это первое Скудетто с 1990 года, когда в его составе еще выступал легендарный Диего Марадона, и третье в истории.

Удинезе — Наполи 1:1

Голы: Ловрич, 13 — Осимхен, 52

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Наполи прекратил выступления в Лиге чемпионов, уступив Милану.