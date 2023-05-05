Более 200 раненых. В Неаполе застрелили болельщика во время празднования чемпионства Наполи 5 мая, 11:26 Наполи впервые за 33 года стал чемпионом Италии (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Праздничная атмосфера в Неаполе в честь победы Наполи в чемпионате Италии была омрачена трагическим инцидентом.

Во время празднования в городе выстрелами был убит 26-летний болельщик, сообщает Сalciomercato .

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался.

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Огнестрельные ранения также получили еще три человека, но их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в результате беспорядков еще 203 человека получили ножевые ранения, переломы и повреждения от взрывов петард.

Наполи стал чемпионом Италии впервые с 1990 года, когда в его составе выступал Диего Марадона.

Ранее сообщалось, что в Испании среди белого дня убили футболиста.