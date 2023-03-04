Лидер чемпионата Италии Наполи сенсационно проиграл в лиге впервые за два месяца — видео

4 марта, 00:32
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Наполи проиграл дома Лацио (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи проиграл дома Лацио (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

В итальянской Серии А стартовал 25-й тур.

Первая команда в турнирной таблице Наполи принимал на своем поле пятый до отчетного матча Лацио и потерпел поражение — 0:1.

В течение более часа игры команды не смогли отличиться голами, пока это не удалось гостям, когда мяч в сетку отправил Весино.

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Это поражение стало первым для Наполи в Серии А за два месяца после того, как 4 января неаполитанская команда проиграла на выезде Интеру 0:1.

Лацио благодаря данной победе поднялся сразу на второе место и теперь отстает от поверженного соперника на 17 очков.

Наполи — Лацио 0:1

Гол: Весино, 67

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В конце прошлого тура Рома со счетом 1:2 сенсационно проиграла Кремонезе, тогда как Ювентус в туринском дерби победил Торино со счетом 4:2.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Наполи Серия А Лацио Чемпионат Италии

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