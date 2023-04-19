Два незабитых пенальти и два гола: как Милан вышел в полуфинал Лиги чемпионов — видео 19 апреля, 00:18 Милан идет дальше (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Итальянское дерби завершилось вничью — 1:1 и по сумме двух встреч Милан прошел Наполи.

Героями ответного матча стали вратари. Именно они отбили по пенальти, чем спутали все карты атаке соперника.

Первым удар с 11 метров отбил Мерет, который справился с ударом Жиру. Хотя еще до перерыва французский форвард исправился и вывел вперед Милан.

Видео дня

Во втором тайме уже Меньян спас гостей после удара с пенальти Кварацхелии. А гол Осимхена в компенсированное время ничем не помог Наполи.

Наполи — Милан — 1:1 (первый матч — 0:1)

Голы: Осимген, 90+3 — Жиру, 43

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Эстигор, 74), Жезус, Руй (Оливера, 34), Н’Домбеле (Ельмас, 63), Лоботка, Зелински (Распадори, 74), Политано (Лосано, 34), Осимген, Кварацхелия.

Милан: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Тонали, Диас (Мессиас, 59), Беннасер, Леау (Салемакерс, 84), Жиру (Ориги, 68).

На 22-й минуте Жиру не реализовал пенальти.



На 82-й минуте Кварацхелия не реализовал пенальти.

Статистика матча

Фото: flashscore.ua

Обзор матча

Милан в полуфинале сыграет с победителем пары Бенфика — Интер.

