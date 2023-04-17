Наполи — Милан. Букмекеры удивили прогнозом на четвертьфинал Лиги чемпионов 17 апреля, 19:33 Милан — фаворит (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между Наполи и Миланом состоится во вторник, 18 апреля.



Игра в Неаполе начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию поединка Наполи — Милан смотрите на нашем сайте.

Аналитики букмекерских контор удивили котировками на матч. К примеру, специалисты компании bet365 считают шансы Милана выиграть этот поединок крайне низкими. Но вот если брать коэффициент на выход в полуфинал, то здесь уже фавориты гости.

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Котировки на матч: победа Наполи — 1.75, ничья — 3.60, победа Милана — 5.00. Котировки на выход в полуфинал: Милан — 1.75, Наполи — 2.10.

Напомним, что первый матч между этими соперниками завершился победой Милана.