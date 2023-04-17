Наполи — Милан: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов 17 апреля, 12:56 Милан против Наполи (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Во вторник, 18 апреля, в Неаполе определится полуфиналист Лиги чемпионов. Путевку в следующий раунд турнира разыграют два итальянских клуба — Наполи и Милан.

Матч cостоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Наполи — Милан.

Первый матч

Неделю назад на «Сан-Сиро» Милан добыл минимальную победу со счетом — 1:0. Единственный гол забил Исмаэль Беннасер.

Видео дня

Хотя Милан и не был представлен в четвертьфинале 11 лет, лишь семь команд доходили до этой стадии чаще, чем «россо-нери» (8).

Наполи стал 54-м участником четвертьфинала Лиги чемпионов. Предыдущими дебютантами этой стадии были Аталанта и Лейпциг в 2020 году, пишет УЕФА.

Наполи стал седьмым итальянским клубом, вышедшим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ранее на этой стадии играли Милан и Интер (четвертьфиналисты и в текущем розыгрыше), а также Ювентус, Рома, Лацио и Аталанта.

Если брать всю историю Кубка чемпионов, то Наполи станет 135-м четвертьфиналистом турнира в целом и восьмым из Италии.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор считают, что шансы выиграть этот матч гораздо выше у хозяев поля. Котировки bet365 на поединок: победа Наполи — 1.75, ничья — 3.60, победа Милана — 5.00. Тем не менее, букмекеры считают гостей фаворитами на выход в полуфинал. Коэффициент на проход в следующий раунд: Милан — 1.75, Наполи — 2.10.

Где смотреть

Эксклюзивными трансляторами Лиги чемпионов на территории Украины являются компании Megogo и Volia TV.

В другом четвертьфинале Лиги чемпионов 18 апреля сыграют Челси и Реал.