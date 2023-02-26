Чемпионат Италии. Лидер Наполи увеличил отрыв до 18 очков после сенсационного поражения Интера — видео

26 февраля, 23:39
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Наполи приближается к чемпионству (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Наполи приближается к чемпионству (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

В чемпионате Италии по футболу продолжается 24-й тур.

Наполи обыграл Эмполи 2:0 и еще на шаг приблизился к золотым медалям, увеличив свое лидерство в турнирной таблице до 18 очков. Это стало возможным после неожиданного поражения идущего вторым Интера от Болонье 0:1.

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На третье место вышел Милан, обыгравший Аталанту 2:0, но россонери может обогнать Рома, которая еще свой матч в туре не сыграла.

Результаты матчей:

Эмполи - Наполи 0:2
Голы: Исмаиили 17, (авт), Осхимен, 28

Лечче - Сассуоло 0:1
Гол: Торстведт 65

Соллернитана — Монце 3:0
Голы: Кулибали 52, Кастанос 65, Кандрева 71

Болонья - Интер 1:0
Гол: Орсолини 76

Соллернитана — Монце 3:0
Голы: Кулибали, 52, Кастанос, 66, Кандрева, 71

Удинезе - Специя 2:2
Голы: Бету, 22, Перейра, 55 - Нзола, 6, 72

Милан - Аталанта 2:0
Гол: Муссо, 25 (авт), Мессиас, 87

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Наполи победил Сассуоло (2:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Милан ФК Наполи ФК Интер Серия А Чемпионат Италии Аталанта

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