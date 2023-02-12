Чемпионат Италии. Ювентус после серии неудач во второй раз подряд победил, Наполи сделал еще один шаг к чемпионству — видео 12 февраля, 23:38 Ювентус поднялся на 9-е место (Фото:ФК Ювентус)

Сегодня, 12 февраля, прошли очередные матчи 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Ювентус после недавней серии из двух поражений и одной ничьей, а также снятия 15-ти очков набрал ход, выиграв второй матч подряд. Туринский клуб обыграл Фиорентину 1:0 и поднялся на 9-е место.

Видео дня

Наполи победил Кремонезе 3:0 и уверенно шагает к золотым медалям. Неаполитанцы лидируют с отрывом от идущего вторым Интера на 16 очков.

Результаты матчей:

Милан — Торино 1:0

Гол: Жиру, 62

Эмполи — Специя 2:2

Голы: Камбиаги 71, Виньято 90+4 — Верде 25 (пен), 31

Лечче — Рома 1:1

Голы: Ибаньес 7 (авт) — Дибала 17 (пен)

Лацио — Аталанта 0:2

Голы: Дзаппакоста 23, Хойлунд 65

Удинезе — Сассуоло 2:2

Голы: Удоджи 1, Бийол 28 — Энрике 6, Перес 45+2 (авт)

Болонья — Монца 0:1

Гол: Донати 25

Ювентус — Фиорентина 1:0

Гол: Рабьо, 34

Наполи — Кремонезе 3:0

Голы: Кварацхелия, 22, Осимхен, 65, Эльмас, 79

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ювентус победил Салернитану со счетом 3:0, одержав первую победу за четыре матча.

