Чемпионат Италии. Ювентус после серии неудач во второй раз подряд победил, Наполи сделал еще один шаг к чемпионству — видео
Ювентус поднялся на 9-е место (Фото:ФК Ювентус)
Сегодня, 12 февраля, прошли очередные матчи 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Ювентус после недавней серии из двух поражений и одной ничьей, а также снятия 15-ти очков набрал ход, выиграв второй матч подряд. Туринский клуб обыграл Фиорентину 1:0 и поднялся на 9-е место.
Наполи победил Кремонезе 3:0 и уверенно шагает к золотым медалям. Неаполитанцы лидируют с отрывом от идущего вторым Интера на 16 очков.
Результаты матчей:
Милан — Торино 1:0
Гол: Жиру, 62
Эмполи — Специя 2:2
Голы: Камбиаги 71, Виньято 90+4 — Верде 25 (пен), 31
Лечче — Рома 1:1
Голы: Ибаньес 7 (авт) — Дибала 17 (пен)
Лацио — Аталанта 0:2
Голы: Дзаппакоста 23, Хойлунд 65
Удинезе — Сассуоло 2:2
Голы: Удоджи 1, Бийол 28 — Энрике 6, Перес 45+2 (авт)
Болонья — Монца 0:1
Гол: Донати 25
Ювентус — Фиорентина 1:0
Гол: Рабьо, 34
Наполи — Кремонезе 3:0
Голы: Кварацхелия, 22, Осимхен, 65, Эльмас, 79
Турнирная таблица
В предыдущем туре Ювентус победил Салернитану со счетом 3:0, одержав первую победу за четыре матча.