Наполи еще ближе приблизился к титулу, действующий чемпион Италии Милан потерпел сенсационный разгром — видео 30 января, 01:01 Симеоне (справа) принес победу Наполи (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

В итальянской Серии А проходит 20-й тур.



Лидер первенства Наполи увеличил свой отрыв от своих ближайших преследователей, главным из которых стал Интер, до 13 очков благодаря домашней победе над Ромой — 2:1.

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Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте, но за четверть часа до конца игры Эль Шаарави его сравнял. Тем не менее, Симеоне в концовке матча принес «адзурри» победу.

Наполи удалось еще больше укрепить свое лидерство благодаря сенсационному разгрому Милана от Сассуоло на выезде — 2:5. Это уже третье поражение действующего чемпиона Италии кряду во всех турнирах и шестой матч подряд без побед.

Еще один гранд итальянского футбола Ювентус, который из-за снятия 15 очков за финансовые махинации опустился в середину таблицы, неожиданно уступил дома Монце со счетом 0:2 и теперь занимает 13-е место.

Результаты 20 тура Серии А:

Наполи — Рома 2:1

Голы: Осимхен, 17, Симеоне, 86 — Эль Шаарави, 75

Кремонезе — Интер 1:2

Голы: Окереке, 11 — Лаутаро Мартинес, 21, 65

Милан — Сассуоло 2:5

Голы: Жиру, 24, Ориги, 81 — Дефрель, 19, Фраттези, 22, Берарди, 30, Лориэнте, 47 (с пенальти), Энрике, 79

Ювентус — Монца 0:2

Голы: Куррия, 18, Мота, 39

Лацио — Фиорентина 1:1

Голы: Казале, 8 — Гонсалес, 49

Аталанта — Сампдория — 2:0

Голы: Меле, 42, Лукман, 57

Эмполи — Торино 2:2

Голы: Луперто, 37, Марин, 69 — Риччи, 82, Санабрия, 85

Болонья — Специя 2:0

Голы: Пош, 37, Орсолини, 77

Лечче — Салернитана 1:2

Голы: Габриэл, 23 — Диа, 5, Вилена, 20

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Милан потерпел разгромное поражение на выезде от римского Лацио с результатом 0:4.

