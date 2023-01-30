Наполи еще ближе приблизился к титулу, действующий чемпион Италии Милан потерпел сенсационный разгром — видео
Симеоне (справа) принес победу Наполи (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
В итальянской Серии А проходит 20-й тур.
Лидер первенства Наполи увеличил свой отрыв от своих ближайших преследователей, главным из которых стал Интер, до 13 очков благодаря домашней победе над Ромой — 2:1.
Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте, но за четверть часа до конца игры Эль Шаарави его сравнял. Тем не менее, Симеоне в концовке матча принес «адзурри» победу.
Наполи удалось еще больше укрепить свое лидерство благодаря сенсационному разгрому Милана от Сассуоло на выезде — 2:5. Это уже третье поражение действующего чемпиона Италии кряду во всех турнирах и шестой матч подряд без побед.
Еще один гранд итальянского футбола Ювентус, который из-за снятия 15 очков за финансовые махинации опустился в середину таблицы, неожиданно уступил дома Монце со счетом 0:2 и теперь занимает 13-е место.
Результаты 20 тура Серии А:
Наполи — Рома 2:1
Голы: Осимхен, 17, Симеоне, 86 — Эль Шаарави, 75
Кремонезе — Интер 1:2
Голы: Окереке, 11 — Лаутаро Мартинес, 21, 65
Милан — Сассуоло 2:5
Голы: Жиру, 24, Ориги, 81 — Дефрель, 19, Фраттези, 22, Берарди, 30, Лориэнте, 47 (с пенальти), Энрике, 79
Ювентус — Монца 0:2
Голы: Куррия, 18, Мота, 39
Лацио — Фиорентина 1:1
Голы: Казале, 8 — Гонсалес, 49
Аталанта — Сампдория — 2:0
Голы: Меле, 42, Лукман, 57
Эмполи — Торино 2:2
Голы: Луперто, 37, Марин, 69 — Риччи, 82, Санабрия, 85
Болонья — Специя 2:0
Голы: Пош, 37, Орсолини, 77
Лечче — Салернитана 1:2
Голы: Габриэл, 23 — Диа, 5, Вилена, 20
Турнирная таблица
В прошлом туре Милан потерпел разгромное поражение на выезде от римского Лацио с результатом 0:4.