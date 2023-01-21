Наполи укрепил лидерство в чемпионате Италии и приближается к чемпионству — видео
Наполи оторвался на 12 очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Состоялись три матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Наполи обыграл Салернитану 2:0 и укрепил лидерство, оторвавшись от второго места на 12 очков.
Также победы в туре одержали Лечче и Торино, обыгравшие Верону и Фиорентину соответственно.
Результаты матчей:
Соллернитана — Наполи 0:2
Голы: Ди Лоренцо, 45+3, Осимхен, 48
Верона — Лечче 2:0
Голы: Депаоли, 40, Лазович, 54
Фиорентина — Торино 0:1
Гол: Миранчук, 33
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Ювентус из-за финансовых махинации потерял 15 очков в чемпионате Италии.