Наполи укрепил лидерство в чемпионате Италии и приближается к чемпионству — видео 21 января, 23:46 Наполи оторвался на 12 очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись три матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи обыграл Салернитану 2:0 и укрепил лидерство, оторвавшись от второго места на 12 очков.

Также победы в туре одержали Лечче и Торино, обыгравшие Верону и Фиорентину соответственно.

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Результаты матчей:

Соллернитана — Наполи 0:2

Голы: Ди Лоренцо, 45+3, Осимхен, 48

Верона — Лечче 2:0

Голы: Депаоли, 40, Лазович, 54

Фиорентина — Торино 0:1

Гол: Миранчук, 33

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Ювентус из-за финансовых махинации потерял 15 очков в чемпионате Италии.