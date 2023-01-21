Наполи укрепил лидерство в чемпионате Италии и приближается к чемпионству — видео

21 января, 23:46
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Наполи оторвался на 12 очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи оторвался на 12 очков (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись три матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи обыграл Салернитану 2:0 и укрепил лидерство, оторвавшись от второго места на 12 очков.

Также победы в туре одержали Лечче и Торино, обыгравшие Верону и Фиорентину соответственно.

Видео дня

Результаты матчей:

Соллернитана — Наполи 0:2
Голы: Ди Лоренцо, 45+3, Осимхен, 48

Верона — Лечче 2:0
Голы: Депаоли, 40, Лазович, 54

Фиорентина — Торино 0:1
Гол: Миранчук, 33

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Ювентус из-за финансовых махинации потерял 15 очков в чемпионате Италии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фиорентина ФК Наполи Серия А Чемпионат Италии Торино

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