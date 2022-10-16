Чемпионат Италии. Наполи вернулся на первое место, Милан одержал тяжелую победу над аутсайдером — видео
Наполи лидирует с двухочковым отрывом (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Состоялись пять матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу.
Наполи в результативном матче обыграл Болонью 3:2 и вернулся на первую строчку турнирной таблицы, опередив идущую второй Аталанту на два очка.
Милан лишь в конце матча вырвал победу 2:1 над Вероной, которая находится в зоне вылета, и замыкает тройку лидеров.
Также победу одержал и другой миланский клуб Интер, победивший Салернитану со счетом 2:0.
Результаты матчей:
Интер — Салернитана 2:0
Голы: Мартинес, 14, Барелла, 58
Лацио - Удинезе 0:0
Специя - Кремонезе 2:2
Голы: Нзола, 19, Холм, 22 - Дессер, 2, Пикель, 52
Наполи - Болонья 3:2
Голы: Жезус, 45, Лосано, 49, Осимхен, 69 - Зиркзе, 41, Барроу, 52
Верона - Милан 1:2
Голы: Гюнтер, 19 - Велозу, 9 (авт), Тонали, 81
Турнирная таблица
Накануне Аталанта победила Сассуоло (2:1), а Ювентус обыграл Торино (1:0).