Чемпионат Италии. Наполи вернулся на первое место, Милан одержал тяжелую победу над аутсайдером — видео

16 октября, 23:46
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Наполи лидирует с двухочковым отрывом (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Наполи лидирует с двухочковым отрывом (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись пять матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи в результативном матче обыграл Болонью 3:2 и вернулся на первую строчку турнирной таблицы, опередив идущую второй Аталанту на два очка.

Милан лишь в конце матча вырвал победу 2:1 над Вероной, которая находится в зоне вылета, и замыкает тройку лидеров.

Видео дня

Также победу одержал и другой миланский клуб Интер, победивший Салернитану со счетом 2:0.

Результаты матчей:

Интер — Салернитана 2:0
Голы: Мартинес, 14, Барелла, 58

https://www.youtube.com/watch?v=Eb9iQNWX6qs&ab_channel=SerieA

Лацио - Удинезе 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=RpitY16IWS0&ab_channel=SerieA

Специя - Кремонезе 2:2
Голы: Нзола, 19, Холм, 22 - Дессер, 2, Пикель, 52

https://www.youtube.com/watch?v=QNpTvqFga1Y&ab_channel=SerieA

Наполи - Болонья 3:2
Голы: Жезус, 45, Лосано, 49, Осимхен, 69 - Зиркзе, 41, Барроу, 52

https://www.youtube.com/watch?v=4dMP3wPcMs0&ab_channel=SerieA

Верона - Милан 1:2
Голы: Гюнтер, 19 - Велозу, 9 (авт), Тонали, 81

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Аталанта победила Сассуоло (2:1), а Ювентус обыграл Торино (1:0).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Милан ФК Наполи ФК Интер Серия А Лацио Чемпионат Италии

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