Чемпионат Италии. Наполи вернулся на первое место, Милан одержал тяжелую победу над аутсайдером — видео 16 октября, 23:46 Наполи лидирует с двухочковым отрывом (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Состоялись пять матчей 10-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи в результативном матче обыграл Болонью 3:2 и вернулся на первую строчку турнирной таблицы, опередив идущую второй Аталанту на два очка.

Милан лишь в конце матча вырвал победу 2:1 над Вероной, которая находится в зоне вылета, и замыкает тройку лидеров.

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Также победу одержал и другой миланский клуб Интер, победивший Салернитану со счетом 2:0.

Результаты матчей:

Интер — Салернитана 2:0

Голы: Мартинес, 14, Барелла, 58

Лацио - Удинезе 0:0

Специя - Кремонезе 2:2

Голы: Нзола, 19, Холм, 22 - Дессер, 2, Пикель, 52

Наполи - Болонья 3:2

Голы: Жезус, 45, Лосано, 49, Осимхен, 69 - Зиркзе, 41, Барроу, 52

Верона - Милан 1:2

Голы: Гюнтер, 19 - Велозу, 9 (авт), Тонали, 81

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Аталанта победила Сассуоло (2:1), а Ювентус обыграл Торино (1:0).