Защитник Марселя Найеф Агерд подвергся нападению в аэропорту в Мариньяне, когда готовился вылететь в Марокко, чтобы присоединиться к национальной сборной во время международной паузы.

Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 октября, в VIP-зале аэропорта. К Агерду подошел мужчина, который сначала попросил номер телефона футболиста и предложил сделать совместное фото. После этого неизвестный начал вести себя агрессивно и пытался ударить игрока.

Работники службы безопасности оперативно вмешались, а нападавший попытался убежать, но был задержан полицией.

Правоохранители уже допросили задержанного. Агерд не успел подать заявление о нападении, поскольку спешил на свой рейс.

29-летний Найеф Агерд перешел в Марсель из лондонского Вест Хэма летом этого года. С английской командой защитник выигрывал Лигу конференций в сезоне 2022/23.

За сборную Марокко Агерд сыграл 56 матчей и забил два гола. В составе национальной команды дошел до полуфинала чемпионата мира 2022 года.

