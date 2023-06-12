«Это был детский поступок с моей стороны». Форвард сборной Украины извинился перед экс-наставником Динамо 12 июня, 16:34 Русин получил дебютный вызов в сборную Украины (Фото:УАФ)

Нападающий сборной Украины Назарий Русин, который теперь выступает за луганскую Зарю, извинился за свою реакцию на отставку Александра Хацкевича с поста наставника киевского Динамо в 2019 году.

Об этом сообщает Украинский футбол.

Русину не удалось закрепиться в стартовом составе Динамо под руководством Хацкевича и он отправился в аренду в Зарю, а позже с радостью отреагировал на отставку белорусского тренера, написав в Instagram «Добрый день» с веселым смайлом.

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"Что касается Хацкевича, я когда-то выставил не очень хорошую сторис. Я бы хотел перед ним извиниться. Это был детский поступок с моей стороны, когда эмоции не нужны.



Фото: Назарий Русин via Instagram

Хотел бы его поблагодарить, что дал мне возможность дебютировать и поиграть за такую большую команду, как Динамо. Желаю ему всего самого лучшего", - сказал Русин.

Ранее сообщалось, что Русин получил дебютный вызов в сборную Украины, однако не попал в заявку команды на товарищеский матч против Германии.