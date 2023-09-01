«Ласкаво просимо, Русин». Нападающий сборной Украины перешел в английский клуб
Назарий Русин (Фото:ФК Заря)
Форвард Зари и главной команды страны Назарий Русин стал игроком английского Сандерленда, который выступает в Чемпионшипе.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что коллективы пришли к согласию относительно трансфера футболиста. Сумма отступных пока не разглашается.
Украинец подписал контракт с Сандерлендом на 4 года с опцией продления еще на год.
Русин сыграл за Зарю 49 матчей, забил 21 гол и отдал десять результативных передач.
Отметим, что Сандерленд занимает 18-е место в Чемпионшипе (второй дивизион Англии), имея в активе четыре очка после четырех сыгранных туров.
Также во втором по силе чемпионате Англии выступает украинский нападающий Николай Кухаревич, который недавно перебрался в Суонси.