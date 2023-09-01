«Ласкаво просимо, Русин». Нападающий сборной Украины перешел в английский клуб 1 сентября, 21:35 Назарий Русин (Фото:ФК Заря)

Форвард Зари и главной команды страны Назарий Русин стал игроком английского Сандерленда, который выступает в Чемпионшипе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что коллективы пришли к согласию относительно трансфера футболиста. Сумма отступных пока не разглашается.

Украинец подписал контракт с Сандерлендом на 4 года с опцией продления еще на год.

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Ласкаво просимо, Русин 🇺🇦



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

Русин сыграл за Зарю 49 матчей, забил 21 гол и отдал десять результативных передач.

Отметим, что Сандерленд занимает 18-е место в Чемпионшипе (второй дивизион Англии), имея в активе четыре очка после четырех сыгранных туров.

Также во втором по силе чемпионате Англии выступает украинский нападающий Николай Кухаревич, который недавно перебрался в Суонси.