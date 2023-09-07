Украинский форвард прибыл в расположение английского клуба

7 сентября, 13:35
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Русин подписал с Сандерлендом четырехлетний контракт (Фото:УАФ)

Русин подписал с Сандерлендом четырехлетний контракт (Фото:УАФ)

Украинский новичок английского Сандерленда Назарий Русин присоединился к своей новой команде.

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, 24-летнего футболиста уже не беспокоят боли в паху и он может заниматься в общей группе.

Ранее Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

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Сандерленд выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии, и после пяти туров занимает девятое место.

Украинец может дебютировать за Сандерленд в матче против КПР, который состоится 16 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Украины Денис Гармаш перешел из Динамо в хорватский Осиек.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы

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