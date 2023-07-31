Красная цена: финалист Лиги чемпионов поставил ультиматум по приобретению Трубина 31 июля, 20:10 Анатолий Трубин может перейти в топ-клуб (Фото:ФК Шахтёр)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин, вероятно, продолжит карьеру в Интере.

Как рассказал Игорь Цыганык в программе Циганик LIVE на Football Hub, услугами украинца активно интересуется итальянский клуб.

Шахтер готов отдать своего футболиста за 18 миллионов евро, но миланский гранд установил окончательную цену в размере 12 миллионов евро.

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«У него очень серьезный контакт с Интером. Интер предложил Шахтеру 12 миллионов евро. Шахтер хотел гораздо больше, почти вдвое больше. Затем сумма уменьшалась до 20, до 18 миллионов евро».

Журналист сообщил, что голкипер уже согласовал контракт с Интером, который может начать действовать в следующем году.

«Интер стоит на своем и, насколько мне известно, у Трубина есть согласованный контракт с Интером, он не подписан, чтобы не нарушать правила ФИФА, на следующий год, чтобы он ушел свободным агентом.

Согласится ли Шахтер на 12 миллионов? Думаю, что другого выхода у Шахтера нет. Думаю, что здравый смысл Шахтера выйдет на первый план, и в ближайшее время мы услышим, как Шахтер продал Трубину за 12 миллионов евро".

Источник рассказал, что услугами Анатолия интересуются английские клубы.

«Больше Интер не даст. Бесплатно через год его могут забрать другие команды. Есть один клуб, „Астон…“. Я уже почти сказал, но не буду заканчивать. Есть еще один клуб Премьер-лиги, которого заинтересовал Трубин, но для этого им нужно продать своего вратаря-героя в другой клуб», — отметил Цыганык.

Контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024 года.



Ранее сообщалось, что Шахтер потерял лидера команды перед стартом в украинской Премьер-лиге.