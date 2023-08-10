След Цыганкова и интерес клуба. Довбик признался, почему перешел в Жирону 10 августа, 16:15 Артем Довбик (Фото:ФК Жирона)

Украинский форвард рассказал подробности своего перехода в Жирону.

По словам нападающего, клуб проявил к нему большую заинтересованность, что стало важным фактором в выборе новой команды.

«Я очень счастлив быть в таком клубе, как Жирона. С самого первого момента клуб, спортивное руководство и тренер проявили ко мне большой интерес, и это стало ключом к моему подписанию. Возможность делить раздевалку с таким другом, как Цыганков, также была очень важна».

Видео дня

Довбик добавил, что хочет выступать на уровне, который показывает Виктор Цыганков.

«Я понимаю, сколько я стоил, но не чувствую никакого давления. Я не ставлю конкретного количества целей, но буду работать с первых минут, чтобы доказать свой уровень и максимально конкурировать, чтобы помочь команде. Я хочу выступать на том же уровне, что и Виктор.

Я уже несколько раз тренировался с командой. Мне нужно постепенно прогрессировать и набирать темп, но я готов выступить в субботу в первом матче Ла Лиги", — приводит слова Довбика XSPORT.

Напомним, Артем подписал контракт с испанским клубом до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что Цыганков дал несколько советов Довбику для быстрой адаптации в Жироне.